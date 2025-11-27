Confira a programação completa da 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar

Publicada em 27/11/2025 às 17h01
A 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar (Agrotec) inicia nesta quinta-feira (27) e promete reunir produtores rurais, empreendedores e investidores para debater tecnologia na agricultura, além de movimentar a economia de Porto Velho. A feira acontece até domingo (30), na Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM) .
Para o prefeito Léo Moraes, a Agrotec é um momento de conexões de pequenos produtores com grandes instituições públicas e privadas do agronegócio “vamos reunir em um só lugar desde o pequeno produtor até grandes marcas, promovendo debates, conhecimento, e conexões para o mercado nacional e estrangeiro, tudo isso bem pensado pela Semagric para alavancar o nosso produtor rural porto-velhense”.
O evento funcionará das 08h às 21h, com pausas nos estandes em horário de almoço e contará com palestras, exposições, vitrines tecnológicas, competições e apresentações culturais. Confira a programação completa:
Quinta-feira (27):
Manhã
08h: Credenciamento e recepção de expositores
08h30 às 09h: Fala institucional
09h00 às 09h50: Palestra Nacional - Mapa de Oportunidades para Produtos Amazônicos
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
09h00 às 10h: Congresso Técnico do Desafio Extreme - 10ª Corrida de Voadeiras 2025
Local: Auditório do Prédio do Relógio
10h30 às 11h20: Painel Temático: Como Tornar sua Agroindústria Acessível ao Mercado
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
11h30 às 13h: Abertura: Madeira Agro Spark - Pitch Reverso: Conectando o campo à inovação
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
Tarde
14h: Abertura - DJ Mário
15h: Madson Sales - voz e violão
16h: DJ Mário
17h: Ato Solene
17h30: Painel Temático: “Piscicultura na Amazônia: Inovação, Pesquisa e Caminhos Sustentáveis para o Setor”
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
18h30: Cunhãs - Meninas da Amazônia
19h: Painel Âncora: O Agro Amazônia do Futuro (Léo Moraes, prefeito; Rodrigo Ribeiro, secretário da Semagric; Adélio Barofaldi, empresário; Lúcia Wadt, chefe geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
19h10: Agenda Cultural: Forró Madeira (Forró Pé de Serra)
Local: Palco Pôr do Sol
21h: Encerramento da Programação
Sexta-feira (28):
Manhã
08h às 09h: Recepção e Acolhimento
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
09h às 10h: Palestra Nacional: Autocontrole e SISBI: Requisitos, desafios e caminhos para adesão
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
10h30 às 11h30: Palestra Nacional: Boas Práticas e Qualidade Higiênico-Sanitária para Agroindústrias
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
11h30 às 12h30: Palestra: Legalidade que Sustenta: Direitos, Obrigações e Segurança Jurídica
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
Tarde
14h: Abertura dos Estandes
14h às 18h: Fórum Temático: 1º Fórum + Leite RO - Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Leite em Rondônia
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
15h às 16h50: Agenda Cultural: DJ Wesley
Local: Palco Pôr do Sol
17h às 18h50: Agenda Cultural: Cazan (Voz e Violão)
Local: Palco Pôr do Sol
19h às 21h: Agenda Cultural: Elly Lima (Sertanejo)
Local: Palco Pôr do Sol
Sábado (29):
Manhã
08h: Coffee Break
08h30 às 12h: Baterias Classificatórias do Desafio Extreme - 10ª Corrida de Voadeiras 2025
Local: Orla do Rio Madeira
08h35 às 09h35: Palestra Nacional: Porto de Porto Velho e o Futuro Logístico da Amazônia
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
09h45 às 11h: Devolutiva do Madeira Agro Spak Pitch Reverso e Demoday
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
11h15 às 13h: Rodada de Negócios Final: Conectando a Produção Familiar aos Mercados Estratégicos
Local: Auditório Barracão 3 EFMM
13h às 16h: Baterias Classificatórias do Desafio Extreme - 10ª Corrida de Voadeiras 2025
Local: Orla do Rio Madeira
Tarde:
14h: Abertura dos estandes
15h às 16h50: Agenda Cultural: DJ Leylson
16h às 18h: Transmissão ao vivo Final Conmebol Libertadores - Flamengo e Palmeiras
Local: Palco Pôr do Sol
17h às 18h50: Electo Azevedo
Local: Palco Pôr do Sol
19h às 21h: Forró Madeira (Forró Pé de Serra)
Local: Palco Pôr do Sol
Domingo (30)
Manhã
08h30 às 12h: Finais do Desafio Extreme - 10ª Corrida de Voadeiras 2025
Local: Orla do Rio Madeira
Tarde
15h às 16h: Premiação do Desafio Extreme - 10ª Corrida de Voadeiras 2025 e Premiação da AGROTOP 10
Local: Palco Pôr do Sol
16h às 18h50: Gata Forrozeira (Forró)
Local: Palco Pôr do Sol
19h às 21h: Marla Souza (Sertanejo)
Local: Palco Pôr do Sol
A Agrotec é promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), com apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) , Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH) e Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações (SMCL).
Mais informações nos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho e da Agrotec 2025.
