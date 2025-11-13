Comunidade aprova novas rotas de ônibus e considera eficiência no serviço

Publicada em 13/11/2025 às 16h14
Reconhecendo que o transporte coletivo é um serviço público essencial que precisa de constante acompanhamento e adaptação às reais necessidades da sociedade, a Prefeitura de Porto Velho iniciou a implementação de novas rotas de ônibus, apresentadas à população na última semana.
As mudanças realizadas nos itinerários das Linhas 114, 120 e 310 ampliaram o atendimento a moradores de regiões da zona Leste e de áreas rurais, como é o caso da linha que passa a atender a comunidade Terra Santa.
As alterações foram bem recebidas pela população, que elogiou o trabalho dinâmico da Prefeitura ao ouvir as demandas da comunidade e colocá-las rapidamente em prática.
Segundo Kátia Queiroz, usuária diária do transporte coletivo, as novas rotas trouxeram mais conforto e praticidade.
“Tem muita gente que, depois dessa alteração, vai ter o ponto de ônibus bem mais próximo de casa. Isso traz mais conforto, além de economia. Agradeço ao prefeito Léo Moraes por estar sempre atento à comunidade”, declarou Kátia.
Já Clenilson Quadros, também usuário do sistema, destacou o impacto positivo da nova linha que atende o bairro Lagoa, conectando-o ao Orgulho do Madeira.
“Essa nova linha veio em boa hora, porque oferece mais uma opção de transporte e aproxima famílias que vivem em regiões distantes. Foi uma medida muito acertada”, afirmou Clenilson.
“Nosso objetivo é sempre trabalhar com foco em medidas que, na prática, facilitem a vida do cidadão. Por isso, seguimos atentos às demandas da população, construindo uma cidade mais justa e acessível a todos”, finalizou Iremar Lima, secretario da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran).
A Semtran segue acompanhando de perto o desempenho e a aceitação das novas rotas, garantindo que o sistema continue atendendo com eficiência e qualidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!