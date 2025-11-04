Com foco em escolas indígenas e regulares, ProAlfa Rondônia realiza agenda formativa em Guajará-Mirim

Publicada em 04/11/2025 às 14h32
Durante as atividades, também foram discutidas estratégias de ensino e ações voltadas ao fortalecimento da alfabetização, buscando aprimorar o desempenho dos estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental
A equipe do Programa de Alfabetização (ProAlfa Rondônia) promoveu, entre os dias 29 e 31 de outubro, em Guajará-Mirim três ações principais: dar continuidade à elaboração do material didático complementar voltado às escolas indígenas, realizar formação para professores das redes estadual e municipal do 4º e 5º ano de escolas rurais e urbanas, e promover formação específica para docentes indígenas do mesmo ciclo.
As ações do ProAlfa Rondônia são desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e fazem parte da política de fortalecimento da alfabetização e dos anos iniciais do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar uma educação inclusiva e de qualidade em todas as regiões do estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos na melhoria da educação, com atenção especial às realidades locais e às comunidades indígenas são fundamentais. “Iniciativas como essa, desenvolvidas pelo ProAlfa Rondônia garantem uma aprendizagem de qualidade para todas as crianças, respeitando as diferenças culturais e valorizando o trabalho dos professores”, evidenciou.
De acordo com o coordenador do ProAlfa Rondônia, Augusto Leite, a agenda teve como foco apoiar os docentes na prática pedagógica e na melhoria dos resultados de aprendizagem. “Nessas formações, tratamos sobre os descritores que estão com baixa proficiência, sobre intervenções pedagógicas e sobre como trabalhar na prática para conseguir melhorar o resultado da educação”, destacou.
