Clínica de Bem-Estar Animal supera expectativas nos primeiros dias de atendimento

A recém-inaugurada Clínica de Bem-Estar Animal, iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, superou as expectativas nos primeiros dias de funcionamento, registrando grande procura por parte dos tutores e da comunidade local. Em 10 dias úteis de atendimento já foram realizados cerca de 400 procedimentos.
Com foco na saúde, qualidade de vida e bem-estar dos animais, a clínica oferece serviços veterinários essenciais e atendimento humanizado, contando com uma equipe de profissionais qualificados e estrutura moderna com salas equipadas para consultas veterinárias, internamento, raio-x, castração, ultrassom, mesa cirúrgica e outros instrumentos de ponta.
A coordenadora Natália Macedo destacou que a clínica foi planejada para oferecer conforto e segurança a pets e tutores. “A procura superou as expectativas e mostra que o serviço atende uma demanda importante da cidade”, afirmou.
É a primeira unidade pública da região Norte, sob a gestão da Prefeitura. Com mais de 500 metros quadrados de área construída, a clínica abriga ambientes amplos, climatizados e totalmente adaptados às normas de biossegurança. Conta com centro cirúrgico completo, equipamentos modernos de diagnóstico, canis de internação, consultórios clínicos, farmácia veterinária e setor administrativo.
CASTRAÇÃO
A Clínica de Bem-Estar Animal oferece castração gratuita de cães e gatos, com agendamento para famílias de baixa renda. Em menos de 15 dias, já foram realizados mais de 70 procedimentos.
O cirurgião Lucas Riguetto destaca que a castração evita o abandono e previne doenças. “O tutor agenda, traz o animal para exames e, estando tudo certo, realiza a castração. Tudo é feito para garantir o bem-estar do animal”, afirmou.
A cozinheira Alice Dantas, moradora do Arigolândia, elogiou o serviço: "Fui muito bem recebida, e o cuidado com os animais é visível em cada detalhe".
CAUSA ANIMAL
A Clínica de Bem-Estar Animal está localizada na avenida Mamoré, nº 1120, bairro Lagoinha, na zona Leste da cidade, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Vale destacar que o tutor precisa apresentar o comprovante do CadÚnico, documento com foto e ainda comprovante de residência. A Prefeitura de Porto Velho amplia ações de bem-estar animal, com castrações, vacinas e novos pontos de atendimento, buscando fazer da capital um modelo de cuidado e respeito aos animais.
