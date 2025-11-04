Cirone Deiró intermedeia parceria do Ifro com a Assdaco para equipar centro de diagnóstico do câncer em Cacoal

Publicada em 04/11/2025 às 13h30
A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) vão trabalhar juntos para equipar o centro de diagnóstico do câncer, que encontra-se em fase de conclusão no município. O protocolo de intenções foi assinado na última sexta-feira (31), pela presidente da associação, Vera Lúcia Travain Bianchini e pelo reitor do instituto, Moisés José Rosa Souza. O deputado estadual Cirone Deiró, principal responsável pela viabilização de recursos para a construção do centro, intermediou a parceria.
De acordo com o protocolo de intenções, a Assdaco e o Ifro se propõem a viabilizar o recebimento de recursos financeiros públicos, por meio de emendas das bancadas estadual e federal de Rondônia. Os investimentos serão destinados a aquisição de equipamentos para o centro de diagnóstico e para a realização de pesquisas científicas na área oncológica.
A presidente da Assdaco explicou que a parceria se tornou realidade, graças ao apoio do deputado Cirone. Segundo ela, além de assegurar recursos para a manutenção da enfermaria, o parlamentar foi o principal responsável pela construção do centro de diagnóstico e se mantém como apoiador contínuo do hospital do câncer, atuando inclusive como um mediador, na busca de soluções para as mais diversas situações enfrentadas pela associação. “Mais uma vez o Cirone nos socorreu e viabilizou essa parceria com o Ifro”, disse Vera, acrescentando que “temos um orgulho muito grande de tê-lo como padrinho da Assdaco e como liderança de nosso Estado”.
O vice-reitor do Ifro, Davys Negreiros, também destacou a importância da parceria entre as duas instituições e do apoio do deputado. “Foi no gabinete dele (Cirone) que tudo começou”, lembrou. O reitor Moisés Rosa Souza disse que a partir de agora, uma demanda da Assdaco é também uma demanda do instituto. “As intenções ficaram para trás, porque já estamos trabalhando para tornar esse projeto realidade”, disse.
Cirone Deiró classificou a assinatura do protocolo como um momento de celebração. Ele fez explanações sobre a importância e a credibilidade das duas instituições que firmaram a parceria e disse que o funcionamento do centro de diagnóstico vai representar uma nova fase no tratamento do câncer em Cacoal, beneficiando pessoas de vários municípios do Estado. “O trabalho realizado pela Assdaco tem o objetivo de oferecer tratamento e cura para quem luta contra o câncer e é preciso reconhecer a importância da participação de todos, desde a equipe da associação, do hospital e de todos os segmentos sociais envolvidos nesse projeto”, disse.
