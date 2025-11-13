Campus Cacoal realiza II Workshop de Informática – IFROmatizando

Publicada em 13/11/2025 às 15h10
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, realizou o II Workshop de Informática – IFROmatizando. Com atividades no auditório e laboratórios de informática, foi realizado pelo Curso Técnico em Informática, com foco na integração entre estudantes dos cursos técnicos e superiores, professores e comunidade interessada em tecnologia e inovação.
Contou com a participação de aproximadamente 120 pessoas, que estiveram nas palestras, oficinas e apresentações de projetos. A edição deste ano teve como tema “Aprender Informática é Aprender o Futuro” e contou com diversas atividades voltadas à inovação tecnológica e ao aprendizado prático. O evento reuniu palestrantes convidados, ex-alunos e profissionais da área para compartilhar experiências e tendências da Tecnologia da Informação. Ocorreram oficinas, apresentações de trabalhos e mesas-redondas, além de interação com projetos desenvolvidos pelos próprios alunos.
A organização foi da Coordenação do Curso Técnico em Informática do IFRO Campus Ariquemes, mais apoio da Diretoria de Ensino e do Departamento de Extensão (Depex). “O objetivo do II Workshop de Informática foi estimular a troca de experiências, aproximar os estudantes do mercado de trabalho, e divulgar projetos de extensão e pesquisa desenvolvidos no campus, fortalecendo o papel do IFRO como espaço de formação tecnológica e inovação”, afirmou a Coordenadora do Técnico em Informática, Eudoxia Lottie Silva Moura.
“A organização do II Workshop de Informática agradece à empresa AI Soluções Informática, parceira do evento, pelo apoio e colaboração na realização das atividades. A parceria reforça o vínculo entre o IFRO e o setor produtivo local, fortalecendo oportunidades de aprendizado e integração entre a academia e o mercado de trabalho”, finalizou a Professora Eudoxia.
