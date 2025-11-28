Campus Ariquemes organiza Webinar de Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia 2025

Publicada em 28/11/2025 às 09h10
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, realizará entre os dias 09 e 11 de dezembro o Webinar de Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia (WECIT 2025). O evento será totalmente on-line, gratuito e aberto ao público, com transmissão pela internet, reunindo palestras e debates com especialistas de diversas regiões do país. As inscrições já estão disponíveis no site wecit.com.br, onde também serão divulgados os horários das atividades.
A programação pretende conectar pesquisa científica, inovação e mercado, criando um espaço de formação e troca de experiências entre estudantes, profissionais da área de Tecnologia da Informação, empreendedores e comunidade. Durante três dias de evento, o público poderá assistir apresentações ao vivo, enviar perguntas aos palestrantes e conhecer projetos, iniciativas e startups desenvolvidas dentro e fora do IFRO.
De acordo com o Coordenador do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Andrey Alencar Quadros, o encontro contará com convidados de instituições diversas, ampliando o alcance do debate. Ele relembra edições anteriores e o impacto para a formação estudantil. “Já foram realizados outros WECITs no passado, e agregaram muito para os alunos, ter experiências com grandes profissionais das mais diversas áreas”, destacou.
O WECIT 2025 tem como objetivos aproximar empreendedorismo, ciência, inovação e tecnologia; divulgar pesquisas e projetos desenvolvidos no IFRO e em outras instituições; estimular o protagonismo acadêmico; e fomentar networking entre o ambiente escolar, o setor produtivo e a sociedade. A proposta também envolve incentivar uma visão crítica sobre os desafios da transformação digital.
Podem participar estudantes do IFRO dos níveis médio integrado e subsequente, graduação e pós-graduação, além de profissionais de tecnologia, gestores públicos, empreendedores, estudantes de outras instituições e interessados em inovação. Os inscritos receberão por e-mail o link das transmissões, bem como orientações para emissão de certificados.
A programação completa, formulários de inscrição e novidades sobre o evento serão divulgados no site wecit.com.br
Comentários
Seja o primeiro a comentar!