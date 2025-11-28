Avanços na integração e desenvolvimento da Faixa de Fronteira são debatidos em 3ª reunião do Neifro, em Porto Velho

Publicada em 28/11/2025 às 08h50
O governo de Rondônia promoveu, na quinta-feira (27), a 3ª reunião do Núcleo Estadual para Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira de Rondônia (Neifro), realizada no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. O encontro, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), reuniu representantes de órgãos estaduais, federais, instituições parceiras e contou também com a participação da Prefeitura de Guajará-Mirim, reforçando o compromisso com as ações voltadas à região de fronteira.
A pauta do encontro contemplou a apresentação do andamento das ações da Câmara Técnica da Saúde, conduzida pelo diretor-geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), Gilvander Gregório de Lima; a atualização do Plano de Desenvolvimento Integrado da Faixa de Fronteira (PDIF-F), apresentada pela equipe do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), em parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); além da exposição do Protocolo de Rondônia sobre Governança na Fronteira, realizada pela equipe do Neifro.
Também foi apresentada a proposta das Rotas de Integração Sul-Americana – Eixo Rondon, conduzida pela Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (Fapero), com foco em articulação interinstitucional e ampliação de oportunidades de financiamento e integração regional.
A secretária da Sepog, Beatriz Basílio, ressaltou por meio de posicionamento institucional, a importância da agenda para o avanço das políticas integradas no território de fronteira. “A Faixa de Fronteira exige planejamento consistente e articulação entre instituições. A gestão estadual segue atuando para garantir que as iniciativas avancem com base técnica, integração e resultados concretos para a população rondoniense.”
A reunião consolidou encaminhamentos técnicos e institucionais que orientarão as próximas etapas do Neifro, reforçando o alinhamento entre governo estadual, parceiros federais e instituições regionais na construção de políticas integradas para a Faixa de Fronteira.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!