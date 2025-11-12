Asfalto chega à rua Ivan Marrocos e transforma realidade de moradores do bairro Castanheira

Publicada em 12/11/2025 às 10h27
“Isso é até inimaginável. Já esperávamos por esse asfalto há anos, e agora que chegou deixa a gente muito feliz. A calçada está limpa, sem poeira. É só manter tudo limpinho agora”, comemorou Hélio Bastos de Melo, morador do bairro Castanheira há 25 anos.
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue avançando com os serviços de pavimentação na capital. Desta vez, a rua Ivan Marrocos, no bairro Castanheira, recebeu a tão esperada camada asfáltica, encerrando um longo período de espera por parte dos moradores e comerciantes locais.
Com o novo asfalto, os moradores da rua Ivan Marrocos agora desfrutam de mais conforto
Antes da aplicação do asfalto, as equipes realizaram a limpeza completa da via, além de refazer a base e a sub-base, etapas fundamentais para assegurar a durabilidade e a qualidade do pavimento.
Em seguida, foram aplicadas cerca de 413 toneladas de massa asfáltica, dando um novo aspecto à via e melhorando significativamente as condições de tráfego e mobilidade na região.
A obra representa mais um passo no compromisso da Prefeitura em levar infraestrutura de qualidade aos bairros de Porto Velho, priorizando locais que há anos aguardavam melhorias. Com o novo asfalto, os moradores da rua Ivan Marrocos agora desfrutam de mais conforto, valorização dos imóveis e qualidade de vida.
A Prefeitura reforça que os trabalhos seguem um cronograma contínuo, alcançando diferentes bairros da cidade, sempre com o objetivo de garantir ruas mais seguras, limpas e acessíveis para todos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!