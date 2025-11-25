ARDPV intensifica presença na Rodoviária e reforça compromisso com o cidadão

Publicada em 25/11/2025 às 16h42
A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV) intensifica, nesta semana as ações de fiscalização na Rodoviária da capital, um dos espaços de maior circulação e relevância social da cidade. A iniciativa reforça o compromisso da Agência em assegurar que os serviços públicos delegados funcionem com qualidade, segurança e respeito ao cidadão.
Com fluxo diário de passageiros, famílias, trabalhadores e visitantes, a rodoviária é mais que um ponto de embarque é um espaço de histórias, encontros e travessias. Por isso, segundo a direção da ARDPV, acompanhar de perto o serviço prestado é uma forma direta de proteger as pessoas que dependem daquele local todos os dias.
Durante a ação, as equipes da Agência avaliam condições de limpeza, organização, cumprimento das rotas de embarque e desembarque, sinalização, estrutura, acessibilidade e o atendimento prestado ao usuário. O trabalho tem caráter técnico, preventivo e contínuo, buscando garantir que a concessionária responsável cumpra integralmente suas obrigações contratuais.
A ARDPV reforça que seguirá expandindo as ações de acompanhamento nos serviços públicos delegados em toda a cidade, fortalecendo a transparência e o diálogo com a população. A Agência destaca ainda que a participação do cidadão é fundamental nesse processo.
A população pode registrar sugestões, denúncias e reclamações diretamente na Ouvidoria da ARDPV pelo WhatsApp: (69) 3901-6331.
Com presença técnica e atuação constante, a ARDPV reafirma seu compromisso com uma gestão responsável, humana e próxima de quem mais importa: o cidadão.
