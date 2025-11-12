Após mais de 400 denúncias apuradas, Prefeitura de Porto Velho abre processo administrativo sobre coleta de lixo

Publicada em 12/11/2025 às 10h43
A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) vem atuando de forma firme e contínua na fiscalização dos serviços de coleta de lixo executados pelo Consórcio ECOPVH.
Desde o início da nova operação, já foram mais de 400 ocorrências registradas e averiguadas pelas equipes técnicas da pasta, resultando na instauração de processo administrativo que pode culminar na aplicação de multa de até R$ 750 mil por descumprimento contratual.
O procedimento foi formalizado através do Termo de Abertura nº 019.001404/2025-88, assinado pelo secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Catanhede, com base em reiteradas notificações e registros de falhas na execução do contrato nº 028/PGM/2025.
O documento estabelece a apuração das responsabilidades e assegura o devido processo legal à empresa contratada, conforme determina a Lei Federal nº 14.133/2021.
De acordo com os relatórios técnicos, as equipes de fiscalização da Seinfra têm atuado diariamente em todas as regiões da cidade, verificando denúncias de falta de coleta, ausência de contêineres e falhas operacionais. Todos os registros são inseridos no sistema eletrônico da Prefeitura, que acompanha o cumprimento dos prazos de resposta e a efetividade das soluções apresentadas.
O secretário Thiago Catanhede disse ainda que a gestão municipal tem sido rigorosa na cobrança do cumprimento integral do contrato. “A Prefeitura não vai admitir que a população seja prejudicada. Estamos acompanhando cada denúncia, fiscalizando de perto e aplicando as penalidades cabíveis sempre que houver descumprimento das obrigações. A determinação do prefeito Léo Moraes é clara: garantir um serviço de qualidade e respeito ao cidadão”, afirmou.
O prefeito Léo Moraes também reforçou o compromisso da administração em assegurar melhorias efetivas na coleta de resíduos. “A população de Porto Velho não quer desculpas, quer resultado. E é isso que estamos garantindo, com transparência, firmeza e responsabilidade”, declarou.
A Seinfra informa ainda que o consórcio responsável foi formalmente notificado e deverá apresentar defesa dentro do prazo legal. Enquanto isso, as equipes municipais seguem em campo com a Operação Cidade Limpa, intensificando ações de zeladoria e coleta complementar em áreas críticas, para minimizar os impactos à população.
