Apoio da população é fundamental para evitar vandalismo em áreas públicas

Símbolo de amor à cidade e de respeito à população, a Praça Marise Castiel, inaugurada há menos de dois meses e batizada em homenagem a uma das principais figuras da história da Educação em Porto Velho, se tornou alvo recorrente de vândalos.
O alerta foi feito pelo prefeito Léo Moraes, que garantiu que todos os reparos necessários serão realizados no local, mas também fez questão de pedir o apoio da população para denunciar ações criminosas contra o patrimônio público e o bem-estar coletivo.
De acordo com o gestor da capital rondoniense, a comunidade que vive no entorno da praça aguardou por anos a conclusão do espaço, cuja obra ficou paralisada por um longo período, sendo retomada e finalizada em 2025. Por isso, o prefeito enfatizou a importância da participação de todos no cuidado com a Praça Marise Castiel.
“Nós vamos arrumar de novo, porque a cidade merece ser bem cuidada. Mas pedimos, de coração: se você vir alguém vandalizando o que é público, chame a polícia. Denuncie. Cada ato desses é um prejuízo para todos”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
Ele ressaltou ainda que a criação da Guarda Municipal, já prevista em lei, será um importante reforço à segurança pública, ajudando a evitar que situações como essa voltem a ocorrer no município.
“Nós já solicitamos ao Governo a instalação de um totem de segurança, e a Prefeitura está avançando na criação da Guarda Municipal para reforçar a segurança dos espaços públicos. Porém, é fundamental que a sociedade se una em defesa do patrimônio que é de todos”, finalizou Léo Moraes.
O cidadão que flagrar atos de vandalismo em áreas de convivência comunitária pode acionar as autoridades policiais por meio do número 190.
