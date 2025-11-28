AGROTEC 2025: Feira reúne produtores, pesquisadores, empreendedores e instituições para impulsionar o agronegócio

Publicada em 28/11/2025 às 08h41
A abertura oficial da Agrotec Porto Velho 2025, realizada nesta quinta-feira (27), marcou o início de uma das maiores vitrines de inovação, tecnologia e desenvolvimento do setor produtivo da capital. O evento reúne produtores rurais, pesquisadores, empreendedores, instituições financeiras e representantes de diferentes esferas governamentais, oferecendo ao público uma visão ampla sobre as oportunidades e avanços do agronegócio na região.
Com uma estrutura preparada para atendimentos, demonstrações práticas, palestras e divulgação de produtos e serviços, a Agrotec busca fortalecer a economia local, aproximar o produtor das novas tecnologias e abrir caminhos para novos negócios.
O prefeito Léo Moraes falou sobre a importância da feira para consolidar o município como referência na produção agrícola e no fortalecimento da economia. “Somos um celeiro de grãos e temos o maior rebanho de um estado que já está entre os cinco maiores do Brasil. Precisamos estimular a implantação de novas tecnologias para otimizar e ampliar a capacidade produtiva. Aqui dialogamos com toda a indústria, agroindústria, empresários, implementos e profissionais que oferecem cursos e artesanato ligado à nossa identidade. Queremos que Porto Velho seja o ponto de partida desse momento de produção, geração de valor e permanência dos produtores em suas localidades, contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional.”
Ao longo dos dias de programação, o público poderá acompanhar palestras, vitrines tecnológicas, rodas de conversa, oficinas, exposições e espaços voltados para oportunidades de negócios. A feira também valoriza talentos regionais e abre portas para que pequenos empreendedores ampliem sua atuação.
Uma das participantes é Queile Castro, designer da linha Amazônia, que expõe peças inspiradas na cultura e identidade amazônica. “Quando nós olhamos toda essa estrutura preparada com muito carinho para nós empreendedores e artesãos, percebemos que é uma grande oportunidade. Não só para vender, mas para transmitir nossa mensagem e mostrar a realidade da Amazônia. Já consegui boas vendas e ampliar minha divulgação.”
De acordo com Rodrigo Ribeiro, secretário da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric), o evento tem papel central no suporte aos produtores, contribuindo para o desenvolvimento das atividades agrícolas na capital. “Quando assumimos a pasta, o prefeito Léo Moraes nos determinou que impulsionássemos a agricultura do município. A feira funciona como essa alavanca, fomentando uma produção que já é pujante e vem se destacando não só em Porto Velho, mas no estado e até internacionalmente.”
Entre os expositores, empreendedores de vários distritos e municípios de Rondônia marcam presença na Agrotec. A diversidade de visitantes cria um ambiente favorável para novos negócios, como destaca Celly Silva, empreendedora do ramo de doces. “Minha expectativa é ampliar a divulgação e fazer com que mais pessoas conheçam meus produtos. A feira traz visitantes de vários bairros e até de outras cidades, e isso abre portas para que a gente cresça e fortaleça o nosso trabalho.”
Paulo Moraes Júnior, secretário da Semtel, secretaria municipal de turismo, esporte e lazer, disse que a capital ganha força durante a feira, que movimenta a economia e atrai visitantes interessados no potencial produtivo. “A Agrotec amplia o fluxo de visitantes, estimula o turismo de eventos e fortalece a imagem de Porto Velho como uma cidade inovadora, produtiva e cheia de oportunidades.”
Instituições financeiras também participam da feira oferecendo serviços para produtores e empreendedores. Manoel Souza, gerente de uma cooperativa de crédito, explicou que o objetivo é facilitar o acesso às linhas de crédito destinadas à expansão de negócios. “Estamos aqui para ajudar os produtores a buscarem linhas de financiamento e crédito para ampliar terras e negócios. Também ofertamos soluções financeiras para pessoa física e jurídica. Nosso objetivo é apoiar o desenvolvimento e oferecer um portfólio completo.”
A Agrotec Porto Velho 2025 funciona das 08h às 21h, com pausas nos estandes durante o horário de almoço. A programação inclui palestras, exposições, vitrines tecnológicas, competições e apresentações culturais, todas gratuitas e abertas ao público.
O evento é organizado pela Prefeitura de Porto Velho por meio da Semagric (Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), com apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Fundação Cultural de Rondônia (Funcultural) , Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH) e Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações (SMCL).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!