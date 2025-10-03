Ximbinha nega acusações de uso indevido de direitos autorais: “São inverídicas”

Publicada em 03/10/2025 às 09h33
O cantor, guitarrista e produtor Ximbinha se manifestou nesta quinta-feira (2) sobre as acusações de uso indevido de direitos autorais que vieram a público recentemente. Em nota oficial, o ex-marido de Joelma afirmou não ter recebido qualquer notificação oficial sobre o caso e disse ter tomado conhecimento apenas por meio da imprensa.
O artista negou as acusações e declarou que sua equipe jurídica já foi acionada para apurar a origem das informações e adotar medidas cabíveis. “Tais acusações são inverídicas”, destacou o comunicado.
Na mensagem, Ximbinha também lamentou a repercussão das denúncias. “O artista lamenta a apresentação de conteúdos sem fundamento, que atingem sua honra e reputação, e ressalta que não medirá esforços para que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados”, informou. Ele reforçou ainda o compromisso com a “verdade, a justiça e o respeito ao público que o acompanha ao longo de sua carreira”.
O caso
De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, a Editora Inspiração Musical entrou com ação em julho deste ano alegando ser titular das obras do compositor Antonio Luiz do Carmo Conceição, conhecido como Tonny Brasil, já falecido. A empresa acusa Ximbinha de ter utilizado composições sem autorização em álbuns, DVDs e plataformas digitais da banda Cabaré do Brega, da qual é líder artístico.
Um dos DVDs do grupo teria reunido seis músicas do compositor. O processo pede a retirada imediata dos conteúdos e uma indenização de R$ 200 mil por danos morais, a serem pagos pelo músico e pela X Shows Produções Musicais. Embora o pedido de liminar tenha sido negado, a ação segue em andamento na Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!