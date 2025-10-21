Vilhena avança com o projeto “Vale dos Esquecidos” e leva asfalto a mais ruas dos setores 15 e 17

Publicada em 21/10/2025 às 08h58
A Prefeitura de Vilhena deu um passo decisivo no avanço da infraestrutura urbana com a execução do projeto “Vale dos Esquecidos”, que prevê a pavimentação asfáltica em importantes vias dos setores 15 e 17.
Durante esta semana, as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) trabalham na aplicação da capa asfáltica em trechos cruciais do Setor 17, pondo fim à antiga problemática da poeira e do barro que afetavam os moradores. As vias contempladas nesta fase são as avenidas das Violetas (1707), das Orquídeas (1709) e Rosa de Saron (1711), no segmento compreendido entre a Avenida Curitiba e a Avenida Benno Luiz Graebin.
O projeto “Vale dos Esquecidos”, executado diretamente pela Prefeitura, foi dividido em três etapas. A primeira já foi concluída, levando asfalto ao trecho entre a Rua Margarida e a Avenida Curitiba, no quadrante que vai da Avenida Vitória Régia até a Lírio dos Vales. A segunda fase dá continuidade às obras nas mesmas avenidas, agora entre a Curitiba e a Benno Luiz Graebin, ampliando a área pavimentada e beneficiando ainda mais moradores.
“Estamos cumprindo o compromisso de levar melhorias efetivas para a vida dos vilhenenses. A pavimentação asfáltica não é apenas sobre infraestrutura, é sobre qualidade de vida, saúde e valorização dos imóveis. Ver o asfalto chegando a estes locais é a concretização de um sonho antigo da população”, destaca Laercio Torres, secretário de Obras.
Conforme o secretário, o cronograma de obras terá ainda uma terceira e última parte. Trata-se da pavimentação nas vias entre a Avenida Vitória Régia e a Avenida Melvin Jones, da Rua Cláudio Rosella até a Rua 1700.
Além disso, o plano de melhorias do Setor 17 inclui o asfaltamento da Avenida Lírio dos Vales, no trecho entre as avenidas Rondônia e Benno Luiz Graebin, completando a pavimentação de todo o perímetro e assegurando vias totalmente estruturadas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!