Vigilância Sanitária de Vilhena fecha clínica irregular no Jardim Eldorado e encaminha caso ao Ministério Público
Por Assessoria
Publicada em 17/10/2025 às 15h02
A Vigilância Sanitária interditou, nesta sexta-feira, 17, uma clínica veterinária que operava de forma irregular no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena. A ação foi desencadeada por uma denúncia feita por uma tutora, cuja suspeita surgiu após a morte de seu cão no local.

Ao fiscalizar o estabelecimento, a equipe da Vigilância se deparou com um cenário de extrema insalubridade e total ausência de condições básicas de higiene. Em um dos cômodos, que funcionava como uma espécie de centro cirúrgico, o estado degradante se repetia. Foi nesse ambiente que os fiscais encontraram o corpo do animal, motivador da denúncia.

Além das péssimas condições sanitárias, a fiscalização identificou um agravante: a presença de diversos medicamentos fora do prazo de validade. O responsável pelo local, confrontado pelos agentes, não apresentou qualquer documentação que permitisse o funcionamento da clínica.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Edvaneide Caçula, que acompanhou a interdição, enfatizou a gravidade da situação. “O local não tem condição alguma de funcionamento. O responsável disse que possui o alvará de 2022, mas não nos apresentou qualquer documento. Agora, vamos iniciar uma investigação para verificar se essa documentação existe e quem liberou essa clínica”, declarou a coordenadora.

Diante do quadro, os medicamentos vencidos foram apreendidos, e o estabelecimento foi imediatamente interditado. Uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) foi acionada para recolher o corpo do cão para incineração. Outro animal que estava na clínica foi entregue ao seu respectivo tutor.

A coordenadora da Vigilância classificou o achado como um ato criminoso: “O que encontramos aqui é um crime contra a saúde pública. Vamos produzir relatório sobre tudo isso e encaminhar ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências”.

