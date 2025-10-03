“Torcendo por eles”, diz Leonardo sobre romance de Zé Felipe e Ana Castela

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Leonardo comentou pela primeira vez sobre o relacionamento do filho, Zé Felipe, com a cantora Ana Castela. O casal assumiu o envolvimento recentemente, após o fim do casamento do sertanejo com Virginia Fonseca.
Em entrevista ao apresentador Henrique Silva, Leonardo foi direto, mas fez questão de deixar uma mensagem de apoio. “Torcendo por eles, que sejam felizes. São dois jovens potentes na música e a gente está torcendo por eles, né? Tá nas mãos de Deus”, declarou.
Desde a separação, Zé Felipe e Ana Castela passaram a ser vistos juntos em diversos eventos, até confirmarem oficialmente a relação.
