SINJUR realiza visitas institucionais em Guajará-Mirim e Rio Branco fortalecendo laços e ampliando ações em defesa dos servidores

Mesmo com o feriado municipal de Porto Velho — transferido para a sexta-feira (3) em celebração ao aniversário da capital — o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) manteve sua agenda de trabalho, realizando uma série de visitas institucionais nas cidades de Guajará-Mirim e Rio Branco (AC).
Visita à Comarca de Guajará-Mirim – Sexta-feira (3/10)Na manhã de sexta-feira, o SINJUR esteve no Fórum da Comarca de Guajará-Mirim, onde dialogou com servidores e deu as boas-vindas aos novos integrantes do quadro do Judiciário.
Durante o encontro, foram tratados assuntos de grande relevância para a categoria, como o pagamento do auxílio-saúde em pecúnia (a partir de outubro), licença-prêmio, contagem de tempo de serviço durante o período da pandemia, Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), reajuste salarial previsto para 2026 e plano odontológico do Bradesco.
A diretoria também abordou a instalação do novo Fórum de Nova Mamoré, tema que tem despertado expectativa positiva entre os servidores da região, por representar melhorias nas condições de trabalho e no atendimento à população.
Visita ao Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Acre – Sábado (4/10)No sábado, a agenda continuou na capital acreana, Rio Branco, onde o SINJUR realizou uma visita institucional ao Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Acre (SINDJUS-AC).
A comitiva foi recebida pelo presidente Rômulo Rangel, que apresentou os projetos e a estrutura da entidade, com destaque para a sede campestre do SINDJUS-AC — um espaço moderno e completo, voltado ao lazer, integração e bem-estar dos servidores do Judiciário.
Durante o encontro, foram debatidos modelos de gestão sindical, ações de valorização da categoria e estratégias de fortalecimento institucional, em um diálogo que reforçou o espírito de cooperação entre as entidades.
“Enquanto Porto Velho estava em recesso, nós mantivemos a agenda de trabalho e de diálogo com os servidores. Essas visitas são fundamentais para aproximar o sindicato da base e conhecer boas práticas de outras entidades”, destacou o presidente do SINJUR, André Coelho.
As atividades reforçam o compromisso do SINJUR com uma gestão presente, atuante e voltada ao fortalecimento da categoria em todas as comarcas de Rondônia e além das fronteiras do estado, consolidando parcerias e buscando sempre o melhor para os servidores da Justiça.
