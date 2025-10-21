Semagri amplia ações de apoio técnico e incentivo à produção rural em Ji-Paraná

Publicada em 21/10/2025 às 15h06
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), tem intensificado as atividades de assistência técnica, capacitação e incentivo à diversificação produtiva no campo. Nas últimas semanas, diversas ações foram realizadas com foco em fortalecer a agricultura familiar e ampliar o conhecimento dos produtores sobre boas práticas de cultivo.
No dia 1º de outubro, a equipe da Semagri promoveu uma excursão técnica a Alvorada do Oeste com produtores interessados no plantio de café clonal. A visita teve como objetivo a troca de informações com viveiristas e agricultores locais, abordando métodos de produção de mudas em sacolinha, paper pot e tubete.
Durante a programação, os participantes também conheceram áreas de cultivo de cacau enxertado e melancia, apresentadas como alternativas de aproveitamento de áreas destinadas ao café. A iniciativa foi bem avaliada pelos produtores, que inclusive trouxeram para Ji-Paraná mudas de clones AS 2, LB 15 e 25, considerados de alto desempenho produtivo.
Nos dias 2 e 3 de outubro, a Semagri prestou apoio técnico à Emater na realização da compra do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) indígena, junto às comunidades da Etnia Arara — Aldeia Iterap e Pay Gap — reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar e inclusão produtiva.
Já no dia 7 de outubro, a equipe da Semagri esteve nas Linhas 2 e 5 de Nova Londrina, prestando orientações técnicas em áreas de olericultura, além de oferecer acompanhamento sobre a implantação e condução de lavouras de café e cacau e o controle de pragas em cultivos de citrus.
Dando continuidade ao trabalho de educação e incentivo à produção rural nas escolas, no dia 9 de outubro, a Semagri esteve na Escola Municipal Paulo Freire, no distrito de Nova Colina, acompanhada do gerente da Emater de Rondominas, Edgar Magalhães. A visita atendeu ao convite do professor Diego, responsável pelo projeto “Vitrine Educacional: Raízes do Saber”, com a realização de coleta de solo em área destinada ao plantio de milho, mandioca, banana, batata-doce e cacau.
Na sequência, no dia 16 de outubro, a Semagri retornou à escola para realizar uma demonstração de método (DM) com os alunos, abordando técnicas de coleta de solo, adubação, espaçamento e corte de manivas de mandioca. Durante a prática, os estudantes participaram ativamente do plantio e das orientações sobre o manejo das culturas. O projeto busca transformar o espaço escolar em um ambiente de aprendizado e produção, aproximando os jovens do conhecimento agropecuário e da realidade do campo.
De acordo com o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Marcos Cândido, as ações da Semagri reforçam o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná em levar assistência técnica de qualidade e inovação ao campo, incentivando o uso de novas tecnologias e fortalecendo o setor produtivo.
“A Semagri tem atuado lado a lado com o produtor rural, com foco em conhecimento, diversificação e sustentabilidade. É assim que estamos construindo uma agricultura cada vez mais forte em Ji-Paraná”, destacou Marcos Cândido.
