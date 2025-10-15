Semader leva serviços de manutenção de estradas e pontes em apoio ao produtores rurais

Publicada em 15/10/2025 às 09h06
Os últimos dias têm sido de muito serviço e dedicação! A SEMADER, com o apoio da Prefeitura de Espigão do Oeste, está atuando em várias frentes de trabalho, levando melhorias e qualidade de vida aos moradores da zona rural.
As equipes estiveram nas regiões do Pacarana, Linha 22, Travessão da 38 e no Fhita (Linha Zero), realizando cascalhamento de estradas, construção de pontes, limpeza de carreadores, aterros em currais e preparo de terras para o plantio. Cada ação representa mais acessibilidade, segurança e apoio direto ao produtor rural — verdadeiro protagonista do desenvolvimento do nosso município.
O prefeito destacou o comprometimento das equipes de Obras e Agricultura, ressaltando que investir na zona rural é investir no futuro de Espigão do Oeste. “Nosso compromisso é estar presente, lado a lado com quem faz a cidade crescer”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!