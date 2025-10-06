Publicada em 06/10/2025 às 14h15
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social divulga convocação de processo seletivo para cargo de entrevistador social/operador de programa PROCAD/SUAS
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 06, o edital de convocação do Processo Seletivo Simplificado nº 01, que trata sobre a contratação emergencial para o cargo de entrevistador social/operador do programa PROCAD/SUAS, com carga horária semanal de 40 horas.
O candidato classificado tem o prazo de 05 dias corridos, a contar da data de publicação do edital, para apresentar a documentação necessária para contratação, que terá prazo de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.
O edital de convocação completo está disponível por meio do link https://transparencia.jaru.ro.
