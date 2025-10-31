Reforço no quadro de servidores da saúde: Prefeitura convoca enfermeiros e técnicos de enfermagem aprovados em concurso público

Por ASSESSORIA
Publicada em 31/10/2025 às 08h23
A Prefeitura de Jaru publicou, nesta quinta-feira (30), na edição suplementar do Diário Oficial do Município, o edital de convocação de enfermeiros e técnicos de enfermagem aprovados no concurso público nº 001/2023.
Os candidatos convocados deverão, após serem considerados aptos pela Junta Médica do Município, encaminhar a documentação exigida conforme as orientações do edital, por meio de peticionamento eletrônico.
O prazo final para a posse dos convocados é 28 de novembro, sem possibilidade de prorrogação.
