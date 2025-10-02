Rapper Hungria é internado em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 02/10/2025 às 15h04
O rapper Hungria, de 33 anos, foi internado nesta quinta-feira (2) no Hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de intoxicação por metanol. Segundo boletim médico, o artista apresentou cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

A equipe médica informou que Hungria está sendo submetido a hemodiálise e recebendo tratamento com antídoto específico para o metanol. O procedimento é adotado por precaução, conforme orientação dos médicos.

De acordo com a assessoria do cantor, a suspeita é de que ele tenha ingerido bebida adulterada. O comunicado destacou que a situação é semelhante aos casos de intoxicação recentemente registrados em São Paulo, que já contabiliza 52 notificações e 10 confirmações da substância neste ano.

Hungria teria consumido vodca na casa de um amigo em Brasília, mas ainda não está confirmado onde ocorreu a ingestão da bebida contaminada. O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal.

No último fim de semana, o artista se apresentou em Marília, São João da Boa Vista e São Bernardo do Campo, em São Paulo. Ele também tinha shows marcados em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e em Curvelo, em Minas Gerais, que devem ser cancelados.

