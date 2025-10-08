Projeto “Outubro Rosa” promove cuidados e valorização na saúde das servidoras de unidade prisional feminina em Porto Velho

Publicada em 08/10/2025 às 10h56
Com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do autocuidado, o governo de Rondônia realiza, ao longo de todo o mês de outubro, o Projeto “Outubro Rosa 2025”, buscando promover a saúde integral da mulher, com foco no diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. A iniciativa é destinada às servidoras da Penitenciária Estadual Suely Maria Mendonça (PESMM), em Porto Velho.
A ação é desenvolvida pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), com o apoio da Gerência de Saúde (GESAU), da Gerência de Gestão de Pessoas (NAS), do Hospital do Amor e do Projeto PET/UNIR/SEMUSA (uma parceria entre o Programa de Educação Tutorial (PET), a Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa), por meio do projeto PET-Saúde Equidade) e tem como previsão de atender diretamente cerca de 80 servidoras.
PROGRAMAÇÃO
O projeto inclui palestras educativas, consultas médicas, realização de exames preventivos, como mamografia e Papanicolau, testes rápidos sorológicos e exames laboratoriais. Além de práticas integrativas como auriculoterapia, aromaterapia e massoterapia. E no dia 25 de outubro, a Carreta do Amor estará presente na unidade para a realização gratuita de exames preventivos.
Palestra Sobre Câncer Mama – 03/10/2025;
Consultas Médicas e Testes – 10, 24 e 31/10/2025;
Práticas Integrativas – 03, 10, 17, 24 e 31/10/2025;
Carreta do Amor – 25/10/2025 das 09:00 as 13:00 horas;
Exames Laboratoriais 13 e 27/10/2025 das 08:00 às 10:00 horas; e
Encerramento – 31/10/2025
De acordo com o secretário da Sejus, Marcus Rito, o projeto evidencia a importância do cuidado com a saúde, especialmente das mulheres em situação de vulnerabilidade, ao promover a conscientização sobre a prevenção de doenças, incentivar a realização de exames periódicos e serviços de saúde.
OUTUBRO ROSA
O Outubro Rosa é um movimento internacional que mobiliza a sociedade em defesa da conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero. A campanha ressalta a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, fundamentais para reduzir a mortalidade entre as mulheres.
Segundo a enfermeira da unidade PESMM, Roseleide Macêdo, o projeto tem como objetivo a ampliação do acesso à informação sobre prevenção do câncer, a adesão das servidoras aos exames de rotina, a redução do estresse por meio de práticas de cuidado e o fortalecimento do vínculo das participantes com os serviços de saúde.
