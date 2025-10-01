Projeto Criança Feliz 2025: vento promovido pela Prefeitura acontecerá no dia 11 de outubro

Publicada em 01/10/2025 às 08h13
A Prefeitura de Jaru se prepara para a realização de mais uma edição do Projeto Criança Feliz. Neste ano, o tradicional evento que celebra o dia das crianças acontecerá no dia 11 de outubro, a partir das 16h no Estádio Leal Chapelão.
A ação contará com brincadeiras, animações infantis, pintura facial, brinquedos infláveis, pula-pula, distribuição gratuita de doces, refrigerantes, pipoca, picolés, algodão doce, brinquedos, além do sorteio de mais de mais de 80 bicicletas para crianças de até 12 anos.
O evento é promovido pela Prefeitura e organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, e conta com a parceria do Grupo Irmãos Gonçalves, Novalar, Cairu, Associação Comercial e Industrial de Jaru, Vanvera, Dydyo, Tend Tudo, Sicoob Centro e Cresol.
O prefeito Jeverson Lima destacou que tudo está sendo preparado com muito carinho para receber as crianças e suas famílias. “As nossas equipes estão trabalhando a todo vapor para garantir que este dia das crianças seja muito especial e divertido, e você é meu convidado especial”, disse.
