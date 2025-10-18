Professores e gestores participam de capacitação em Pimenta Bueno

Publicada em 18/10/2025 às 09h22
Na última quinta e sexta-feira, dias 16 e 17 de outubro, está sendo realizada em Pimenta Bueno uma capacitação voltada à formação de professores, supervisores, gestores escolares e secretários de educação. O evento reúne cerca de 300 profissionais da educação, em uma programação que marca a Semana do Professor com momentos de aprendizado, troca de experiências e valorização da prática pedagógica.
A formação também conta com a participação de gestores das cidades de Alta Floresta, Espigão do Oeste, São Felipe, Alto Alegre dos Parecis, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, Castanheiras, Nova Brasilândia e Novo Horizonte do Oeste, além de Pimenta Bueno. Professores de Educação Física da Rede Municipal e da educação Infantil de Pimenta Bueno também estão presentes, ampliando o alcance e o impacto da capacitação.
O encontro é promovido em parceria com a Tutoria da Rita Paulon, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) e o Programa de Alfabetização de Rondônia (ProAlfa). Representando a equipe de formadores parceiros, participam as educadoras Ingrid e Beatriz, que têm conduzido as atividades com foco na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.
A capacitação reforça o compromisso da gestão municipal através da secretaria municipal de educação (SEMED) com a valorização e o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da educação. Em uma semana dedicada aos professores, o evento destaca a importância da formação continuada como ferramenta essencial para fortalecer a qualidade do ensino e contribuir com o desenvolvimento da educação em toda a região.
