PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (8) de pancadas de chuvas no Norte

A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta quarta-feira (8), indica muitas pancadas de chuvas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo de chuvas intensas no norte do Amazonas, em quase toda a extensão de Roraima, do centro ao norte do Pará, no bico do papagaio do Tocantins e na divisa do Amapá. Há também o alerta de perigo potencial de tempestade em todo território de Rondônia.
A manhã é marcada por pancadas de chuvas com trovoadas isoladas em grande parte da extensão dos estados, atingindo o Amazonas, Pará, Roraima e o Amapá. Há chuvas isoladas em todo Acre, e nos municípios de Lábrea, no Amazonas, Redenção, no Pará e Goiatins, em Tocantins. O dia começa com o céu com poucas nuvens no restante do Tocantins.
Durante a tarde, as pancadas persistem em todo Amazonas, Roraima e Amapá, no Baixo Amazonas, no Pará e avançam no Acre e em Rondônia. No restante do território do Pará e no Tocantins, estão previstas poucas nuvens com pancadas.
À noite, as pancadas de chuvas com trovoadas isoladas se concentram do Acre ao litoral paraense, que inclui o sul rondonense, como também a capital Porto Velho. No sul paraense e no Bico do Papagaio, no Tocantins, a estimativa é de nuvens com possibilidade de chuva isolada. No restante do Tocantins predominam poucas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Porto Velho. Já a máxima pode chegar até 38°C em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 98%.
5 Motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
