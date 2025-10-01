PREVISÃO DO TEMPO: nesta quarta-feira (1) chuvas intensas atingem Norte do Brasil

Publicada em 01/10/2025 às 07h50
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica uma quarta-feira de muitas chuvas na Região Norte do Brasil. Alertas de perigo potencial de chuvas intensas foram emitidos para o Acre e o Amazonas.
No Acre, a manhã será de tempo estável, com muitas nuvens, mas à tarde pancadas de chuva e trovoadas isoladas atingem todo o estado.
No Amazonas, a manhã será de céu aberto em grande parte do estado. As regiões de Rio Negro, Rio Preto da Eva e Parintins terão pancadas de chuva e trovoadas isoladas, que se intensificam à tarde, alcançando todo o estado.
Em Roraima, chuvas intensas atingem o estado ao longo de todo o dia.
Em Rondônia e Amapá, os estados registram muitas nuvens pela manhã, mas à tarde as chuvas avançam com intensidade. Em Rondônia, cidades como Mirante da Serra, Castanheiras e Seringueiras são as mais afetadas. Em Amapá, Laranjal do Jari, Pedra Branca do Amapari e Mazagão terão instabilidade.
No Pará, a chuva deve se concentrar principalmente na Região Amazônica, incluindo municípios como Monte Alegre, Orixá, Santarém e Almerim.
Já no Tocantins, o tempo se mantém aberto, com poucas nuvens durante todo o dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
