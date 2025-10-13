Presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participa da abertura da Pré-COP 30

Publicada em 13/10/2025 às 09h48
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participa a partir das 9h desta segunda-feira, 13 de outubro, da Cerimônia Oficial de Abertura da Pre-COP, a Reunião Ministerial Preparatória da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).
O evento reunirá ministros, negociadores e representantes da sociedade civil, para que os países alinhem posições políticas e técnicas sobre os principais desafios da agenda climática global, como financiamento climático, transição energética, adaptação e preservação da biodiversidade.
CREDENCIAMENTO – O credenciamento para a Pré-COP para profissionais de imprensa já foi encerrado, mas será aceita a credencial anual do Planalto para profissionais de imagem durante a Cerimônia de Abertura. Recomenda-se chegar ao local 1h antes do evento.
SERVIÇO:
Cerimônia Oficial de Abertura da Pre-COP
Data: segunda-feira, 13 de outubro
Horário: 9h
Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB)
