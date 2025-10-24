Prefeitura retoma obra na região central com pavimentação asfáltica e drenagem 

Publicada em 24/10/2025 às 09h06
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), informa a retomada das obras na região central da cidade, com o início dos serviços de implantação de pavimentação asfáltica, drenagem, calçadas e construção de galeria tipo bueiro celular na Rua Rio Branco.
A obra será executada pela empresa Madecon Engenharia e Participações Ltda, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão e investimento de R$ 2.630.168,62 (dois milhões, seiscentos e trinta mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). O serviço integra o Convênio nº 193/2020 – TRANSFERGOV nº 898539/2020, em cumprimento ao Contrato nº 164/2025.
A intervenção contempla melhorias na infraestrutura viária, instalação de sistema de drenagem pluvial, adequação de calçadas e galerias, com o objetivo de ampliar a mobilidade urbana, reduzir pontos de alagamento e garantir mais segurança para pedestres e motoristas.
O projeto, reprogramado e aprovado pelo Governo Federal, assegura mais recursos e qualidade para as vias urbanas de Rolim de Moura. A obra havia sido paralisada em razão do falecimento do proprietário da empresa responsável pela execução, o que ocasionou a interrupção temporária dos serviços.
Com a retomada, os trabalhos seguem em ritmo acelerado e devem ser concluídos em breve, transformando a região central da cidade e melhorando significativamente as condições de tráfego e urbanização.
