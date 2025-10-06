Prefeitura intensifica campanha para combater descarte irregular de sofás e eletrodomésticos

Publicada em 06/10/2025 às 14h26
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) iniciou uma grande ação para combater o descarte irregular de sofás, eletrônicos e eletrodomésticos nas vias públicas de Vilhena. A iniciativa tem como objetivo manter a cidade limpa, proteger o meio ambiente e incentivar a solidariedade.
Em parceria com o Grupo Gazin, os sofás recolhidos que não estiverem molhados serão desmontados e encaminhados para a destinação correta, evitando poluição e danos ambientais. Além disso, os que estiverem em bom estado de conservação serão doados a famílias em situação de vulnerabilidade, unindo responsabilidade ambiental e social.
Nesta semana, com o apoio do Governo do Estado de Rondônia, a Semma também está recolhendo colchões, camas box e eletrodomésticos descartados em pontos específicos da cidade, encaminhando-os ao antigo depósito da Cibrazem. No local, os itens úmidos serão desmontados e enviados para incineração em empresa especializada. Já os eletrônicos e eletrodomésticos serão destinados a São Paulo, onde passarão por tratamento ambientalmente adequado.
Para facilitar o descarte correto, a Semma disponibilizou um número de WhatsApp para que os moradores possam agendar a coleta diretamente em suas residências. Basta entrar em contato para que uma equipe vá até o local realizar a retirada dos móveis ou aparelhos sem uso. Os moradores também podem realizar o descarte pessoalmente no depósito municipal, localizado ao lado do Posto Catarinense.
A Semma reforça que, a partir de agora, quem for flagrado descartando sofás ou outros objetos de forma irregular poderá ser multado em até R$ 3.800,00.
Agende o recolhimento dos itens ou faça denúncias pelo WhatsApp (69) 98471-2971.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!