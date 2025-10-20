Prefeitura estende até 28 de novembro o prazo para adesão ao Programa Municipal de Refinanciamento de Dívidas

Publicada em 20/10/2025 às 16h15
A Prefeitura de Jaru informa que prorrogou para 28 de novembro o prazo final para adesão ao Programa Municipal de Refinanciamento de Dívidas – Refis 2025.
O Refis permite que dívidas pendentes com o município até a data de 31 de dezembro de 2024 sejam renegociadas com até 95% de desconto em juros e multas, ou parceladas em até 24 vezes.
O contribuinte pode se beneficiar do Refis para negociar débitos de IPTU, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Taxas e Indenizações.
A adesão ao Refis deve ser feita de forma presencial na Central de Atendimento na sede da Prefeitura de Jaru, localizada na rua Raimundo Cantanhede, Setor 02, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, ou ainda por meio de peticionamento eletrônico.
