Prefeitura de Porto Velho abre credenciamento para empresas prestadoras de serviços médicos

Publicada em 02/10/2025 às 11h51
A Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa que está aberto o Credenciamento nº 001/2025/SMCL/PVH, destinado à contratação de empresas especializadas na prestação de serviços médicos, em caráter subsidiário e complementar, com o objetivo de atender às demandas assistenciais da rede municipal de saúde.
O processo será realizado de forma eletrônica, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.878/2024, vinculado ao processo administrativo nº 00600-00021281/2025-22-e.
A vigência do credenciamento será de 12 meses, contados a partir da publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), podendo ser prorrogada por igual período, conforme a legislação vigente.
O edital completo, com todas as condições de participação e demais anexos, está disponível nos seguintes sites:
www.portovelho.ro.gov.br
www.gov.br/compras
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected], ou presencialmente com a Equipe de Pregão 03, localizada na rua México, nº 341, bairro Nova Porto Velho, em dias úteis, de segunda a sexta-feira.
