Prefeitura de Jaru abre processo seletivo para a contratação de neuropiscólogo

Publicada em 21/10/2025 às 11h27
A Prefeitura de Jaru publicou na última segunda-feira (20), o edital de processo seletivo simplificado para a contratação de neuropisicólogo.
As inscrições estão abertas e seguem até o dia 27 de outubro, devendo ser realizadas exclusivamente por meio do preenchimento do formulário eletrônico:Processo Seletivo Simplificado 03/2025
O processo visa suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde -Semusa, Secretaria Municipal de Educação -Semed e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -Semdes e tem como objetivo ampliar o atendimento especializado à população, garantindo suporte técnico e profissional em áreas fundamentais para o desenvolvimento cognitivo.
CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA: EDITAL-SELETIVO-
