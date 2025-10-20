Prefeitura de Guajará-Mirim recebe novo caminhão basculante para fortalecer o setor produtivo

Publicada em 20/10/2025 às 09h02
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAGRIP), recebeu um novo caminhão basculante zero quilômetro que reforçará as ações voltadas ao desenvolvimento da agricultura local e à melhoria das estradas vicinais do município.
O equipamento será utilizado no transporte de calcário, insumos agrícolas e em serviços de recuperação de vias rurais, contribuindo para o fortalecimento das atividades produtivas e para a melhoria das condições de trabalho das famílias que vivem e produzem na zona rural.
A entrega do veículo foi realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI), por meio do Programa Calha Norte do Governo Federal, resultado de emenda parlamentar de bancada.
O município de Guajará-Mirim agradece ao Governo do Estado de Rondônia, à SEAGRI e à bancada federal pelo apoio e pela parceria em ações que promovem o desenvolvimento do setor agropecuário e o fortalecimento da economia local.
Prefeitura de Guajará-Mirim – Trabalhando pelo fortalecimento da agricultura e do produtor rural.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!