Prefeitura de Espigão do Oeste divulga minuta do edital do Programa Bolsa Atleta 2025

Publicada em 20/10/2025 às 14h39
A Prefeitura de Espigão D’Oeste publicou, na última quarta-feira (15 de outubro de 2025), a minuta do Edital nº 01/2025 que regulamenta o Programa Bolsa Atleta, iniciativa voltada a incentivar o esporte local e apoiar atletas e paratletas em diferentes modalidades.
O programa, coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMELC), é regulamentado pela Lei Municipal nº 2.771/2024 e o Decreto nº 6.195/2024, e tem o objetivo de reconhecer o desempenho esportivo e fortalecer o esporte de rendimento no município.
Ao todo, serão 16 bolsas distribuídas nas categorias individual, coletiva, estudantil e técnica, contemplando tanto o desporto quanto o paradesporto. Os valores variam de R$ 190 a R$ 300 mensais, com duração de seis meses, totalizando um investimento de R$ 24.960,00.
As inscrições estarão abertas de 17 a 24 de outubro, e os envelopes com a documentação deverão ser entregues presencialmente na sede da SEMELC, das 8h às 12h30. Os candidatos precisam apresentar documentação completa, incluindo comprovantes de residência, currículo esportivo, projeto de trabalho para 2025 e certidões negativas.
O processo seletivo será conduzido por uma Comissão Especial de Seleção e Avaliação, que analisará o desempenho esportivo e a documentação dos participantes. O resultado final será divulgado em 11 de novembro de 2025.
Os beneficiários deverão usar o brasão do município em seus uniformes e divulgar o programa nas redes sociais, marcando os perfis oficiais da Prefeitura e da SEMELC. O recurso recebido deverá ser utilizado exclusivamente para despesas relacionadas à atividade esportiva, como transporte, hospedagem, alimentação e participação em competições.
A minuta completa do edital está disponível no site oficial da Prefeitura: www.espigaodooeste.ro.gov.br
Comentários
Seja o primeiro a comentar!