Prefeitura avança na substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto e aço
Publicada em 20/10/2025 às 14h50
A Prefeitura de Rolim de Moura segue investindo em infraestrutura e segurança no transporte rural. No km 4 da Linha 200 Norte, está em fase de execução mais uma importante obra: a construção de uma ponte de concreto e aço com 40 metros de extensão.

A nova estrutura garantirá mais durabilidade, segurança e melhor trafegabilidade para produtores rurais, estudantes e moradores da região, substituindo uma antiga ponte de madeira que já não atendia às necessidades do local.

A atual gestão reafirma o compromisso de substituir todas as pontes de madeira existentes no município, modernizando as vias rurais e promovendo o desenvolvimento das comunidades do campo.                                                                    

