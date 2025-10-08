Prefeitura abre consulta pública sobre lei que regulamenta uso de cão-guia

Publicada em 08/10/2025 às 16h04
Com foco no princípio da participação popular nas iniciativas de interesse coletivo, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), abriu uma consulta pública para receber sugestões sobre o projeto de lei que regulamenta o direito de acesso, circulação e transporte de pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e outras condições de saúde acompanhadas de cães-guia, cães de serviço ou animais de suporte emocional.
Os cidadãos interessados poderão contribuir com o texto da lei, apresentando ajustes técnicos, inclusão de novos elementos e propostas de aprimoramento que tornem a norma mais eficiente e inclusiva.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a iniciativa tem como objetivo estimular uma cultura de respeito, diversidade e acessibilidade em Porto Velho, valorizando a escuta da sociedade.
“Essa ação não é apenas sobre a lei em si, mas sobre como uma comunidade unida em prol das mesmas causas pode garantir o bem-estar de todos. A Prefeitura de Porto Velho tem como fundamento aproximar o cidadão das tomadas de decisão e das políticas públicas relacionadas ao seu dia a dia”, destacou o prefeito.
Os interessados em participar da consulta pública têm até o dia 24 de outubro para enviar suas contribuições para o e-mail [email protected].
"Todas as propostas serão analisadas pela equipe técnica da Sema e poderão integrar a versão final do projeto. A colaboração da sociedade é fundamental para que Porto Velho continue avançando em inclusão, acessibilidade e respeito à diversidade", disse o secretário da Sema, Vinícius Miguel.
