NOTÍCIAS PÚBLICADAS

Prazo para inscrições no 14º Prêmio MPRO de Jornalismo se encerra em uma semana

Com o tema “Ministério Público de Rondônia em defesa dos direitos da sociedade na Amazônia”, o prêmio é destinado a notícias publicadas no período de 14 de outubro de 2024 a 14 de outubro de 2025