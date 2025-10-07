Prazo para inscrições no 14º Prêmio MPRO de Jornalismo se encerra em uma semana

Publicada em 07/10/2025 às 10h20
Falta uma semana para o encerramento das inscrições no 14º Prêmio MPRO de Jornalismo. Interessados têm até 14 de outubro para formalizar a participação no concurso, por meio do hotsite da premiação.
A plataforma está hospedada no portal do Ministério Público de Rondônia, na aba Comunicação/Prêmio de Jornalismo. O sistema oferece aos usuários uma experiência ágil e intuitiva. No ambiente, também é possível acessar vídeo tutorial com orientações necessárias para o processo de inscrições.
Com o tema “Ministério Público de Rondônia em defesa dos direitos da sociedade na Amazônia”, o prêmio é destinado a notícias publicadas no período de 14 de outubro de 2024 a 14 de outubro de 2025, que tratem do trabalho institucional nas diversas frentes de atuação do órgão.
Podem ser abordados assuntos voltados ao desempenho do MPRO nas áreas de Consumidor; Criminal e Tribunal do Júri; Direitos Humanos; Educação; Eleitoral; Execução Penal; Habitação e Urbanismo; Idoso; Infância e Juventude; Meio Ambiente; Ordem Tributária; Patrimônio Público; Pessoa com Deficiência; Saúde; Segurança Pública; Violência Doméstica e Feminicídio.
A iniciativa é dividida nas categorias de Cinegrafia, Telejornalismo, Webjornalismo e Destaque Acadêmico, modalidade destinada a estudantes do curso de Jornalismo. Para as categorias profissionais, estão habilitados a se inscrever profissionais com reconhecida atuação em veículos de comunicação.
Ao todo, são oferecidos 75 mil em prêmios, sendo destinados R$ 12 mil para o 1º lugar; R$ 7 mil para o 2º lugar e R$ 5 mil para o 3º , além de certificados e troféus. Para a modalidade Destaque Acadêmico, é prevista premiação única, no valor de R$ 3 mil, ao primeiro colocado.
Os trabalhos serão avaliados por Comissão Julgadora, composta por membros do MPRO e comunicadores com experiência nas áreas de jornalismo compreendidas no concurso.
Os vencedores serão anunciados em solenidade promovida pelo Ministério Público de Rondônia em novembro deste ano. O regulamento (Edital nº 7/PGJ) e demais detalhes sobre o concurso estão disponíveis no hotsite do 14º Prêmio MPRO de Jornalismo.
O concurso é uma idealização da Procuradoria-Geral de Justiça, sob a coordenação da Gerência de Comunicação Integrada (GCI). Informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (69) 3216-3755.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!