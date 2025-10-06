Pela primeira vez juntos, Vini Jr. e Virginia aparecem em vídeo “calando a boca de todos”

Publicada em 06/10/2025 às 11h16
O jogador Vini Jr., de 25 anos, e a influenciadora Virginia Fonseca, de 26, movimentaram as redes sociais nesta segunda-feira (6) ao surgirem pela primeira vez juntos em um vídeo publicado no TikTok. Na gravação, os dois dançam a música “Faz o M”, de MC Fantaxma, em parceria com Henrique no Beat e EO LP, e o registro foi interpretado pelos fãs como a confirmação do romance.
A aparição conjunta surpreendeu o público, que vinha acompanhando especulações sobre o relacionamento desde setembro. “Os dois calando a boca de todos”, comentou uma seguidora. Outra escreveu: “Para quem duvidou que ele ia assumir a Virginia, pois tome essa”.
Até então, o jogador do Real Madrid e a criadora de conteúdo eram vistos em locais semelhantes, mas nunca haviam feito publicações lado a lado. O vídeo, que rapidamente viralizou, foi visto como uma oficialização indireta da relação.
No sábado (4), Virginia foi ao Santiago Bernabéu assistir à partida entre Real Madrid e Villarreal, vestindo o uniforme do clube de Vini Jr. Ela comemorou os gols do atacante e deixou o estádio acompanhada dele.
Desde o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, em maio, Virginia passou a viajar com frequência para Madri. Seguidores notaram coincidências nas agendas e publicações dos dois, incluindo passeios de iate e visitas à casa do jogador. O assunto ganhou tanta repercussão que já aparece em veículos da imprensa internacional.
