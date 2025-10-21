Obras no Bumbódromo avançam e transformam a infraestrutura cultural de Guajará-Mirim

Publicada em 21/10/2025 às 15h47
As obras de bloqueteamento interno do Bumbódromo de Guajará-Mirim estão em ritmo acelerado e garantindo uma melhor infraestrutura do espaço que abriga o tradicional Festival Duelo na Fronteira, uma das maiores expressões culturais da Região Norte. Iniciados em 25 de agosto, os serviços já estão em fase adiantada.
Sob responsabilidade da Gerência de Ações Urbanísticas (GAU) da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), o projeto contempla a pavimentação do trecho que liga os barracões à arena, por onde transitam alegorias e artistas. A melhoria garante mais segurança, conforto e preservação das estruturas, além de aprimorar a experiência do público que acompanha o evento. Para garantir infraestrutura, o governo de Rondônia destinou R$ 601.413,68 às obras de reforma do pátio, banheiros, instalações hidráulicas e elétricas, pintura, polimento e bloqueteamento do Bumbódromo.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra no Bumbódromo representa uma melhoria estrutural e, também um investimento social e cultural. “A iniciativa valoriza a tradição, fortalece a economia local e garante melhores condições para a realização de uma das maiores manifestações culturais da Região Norte,” ressaltou.
O secretário da Seosp, Elias Rezende, destacou o compromisso do estado em realizar a melhoria dos espaços públicos. “Essa é uma entrega que demonstra o empenho do governo de Rondônia em oferecer infraestrutura. O resultado é uma obra que melhora o espaço e valoriza ainda mais o patrimônio cultural de Guajará-Mirim.”
O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Paulo Higo, reforçou a dimensão simbólica do festival. “O Duelo na Fronteira mobiliza toda a cidade e a região. É um momento em que a população celebra sua própria história e fortalece os laços culturais que nos unem”, frisou.
DUELO NA FRONTEIRA 2025
Reconhecido como uma das maiores manifestações culturais da Amazônia, o Festival Duelo na Fronteira reúne os bois-bumbás Malhadinho e Flor do Campo em um espetáculo de música, dança e alegorias, que transforma o Bumbódromo em palco de tradição e identidade popular. Além da relevância artística, o evento representa geração de renda, inclusão social e fortalecimento do turismo no município.
PROGRAMAÇÃO OFICIAL
12 e 13 de novembro (quarta e quinta-feira): Ensaios técnicos das agremiações;
14 de novembro (sexta-feira): apresentação cultural da Bolívia, apresentação do Boi Mirim, apresentação do primeiro boi (sorteado) e show regional;
15 de novembro (sábado): apresentação cultural da Bolívia, apresentação do Boi Mirim, apresentação do segundo boi (sorteado) e show regional;
16 de novembro (domingo): apresentação dos dois bois no tradicional Duelo;
17 de novembro (segunda-feira): apuração das notas e show regional de encerramento.
