Nova sede do Conselho Tutelar começa a ser construída em Rolim de Moura

Publicada em 21/10/2025 às 09h16
A Prefeitura de Rolim de Moura deu início à construção da nova sede do Conselho Tutelar, localizada no bairro Beira Rio, nas proximidades da Praça CEU. A obra já está em fase inicial, com a execução do muro, marcação do gabarito e início da fundação.
O projeto é executado pela empresa Frimon Construções e foi viabilizado por meio de convênio firmado entre o Governo do Estado de Rondônia e o município.
A nova sede foi planejada para oferecer melhores condições de trabalho aos conselheiros tutelares e um espaço mais adequado e acolhedor para o atendimento de crianças, adolescentes e famílias. A estrutura contará com salas administrativas, área de acolhimento e atendimento, além de espaço para reuniões e plantões.
A Prefeitura continuará acompanhando de perto a execução da obra, garantindo qualidade, transparência e cumprimento dos prazos estabelecidos.
