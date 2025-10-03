Neymar e Bruna Biancardi celebram 2 anos de Mavie com festa intimista

Publicada em 03/10/2025 às 09h17
Mavie, filha mais velha de Bruna Biancardi, 31, e Neymar, 33, completa dois anos apenas na próxima segunda-feira (8), mas já teve uma comemoração antecipada nesta quinta-feira (2), em São Vicente, na Baixada Santista.
O aniversário da primogênita teve como tema o mundo encantado das princesas da Disney. A decoração contou com detalhes coloridos, lembrancinhas especiais e um look preparado para a pequena, que foi registrado em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais.
Antes da celebração, Bruna explicou que a escolha foi por uma festa intimista, voltada às crianças de familiares e amigos, o que resultou em um número restrito de convidados. “Não estávamos pensando em festa de 2 anos. Pode ser que a gente mude de ideia, mas por enquanto pensamos em comemorar em uma viagem”, havia comentado a influenciadora em julho, antes de confirmar os planos.
Mavie é a primeira filha de Bruna com o jogador Neymar. O casal está junto desde 2021, em um relacionamento marcado por idas e vindas. Além dela, eles são pais de Mel, nascida há dois meses.
O atacante também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com Carol Dantas, e de Helena, que completou um ano recentemente, filha da modelo Amanda Kimberlly.
