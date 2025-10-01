Mirante da Serra: Recursos assegurados pelo deputado Cirone Deiró ultrapassam R$ 3 milhões

Publicada em 01/10/2025 às 11h48
A vereadora Brenda Emerick confirmou, nesta quarta-feira (01), a liberação de mais R$1.997.000,00 para Mirante da Serra. Os recursos foram assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró, coo apoio do governador, coronel Marcos Rocha. Os investimentos viabilizados para o município, com o apoio do parlamentar, incluem também R$1 milhão para a recuperação das estradas rurais.
De acordo com a vereadora, os novos recursos contemplam conquistas importantes para a população local. Entre elas está a aquisição de um caminhão cavalo mecânico, para reforçar os trabalhos de infraestrutura realizados no município, de uma van, destinada ao transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise e de um parque infantil, que será o primeiro da cidade. Os recentes investimentos atendem também a área da educação, com a implantação do diário eletrônico escolar, garantindo mais modernidade e eficiência à gestão da rede municipal. “Quero deixar registrada minha gratidão ao deputado Cirone, que mais uma vez demonstra sua dedicação e compromisso com o nosso município de Mirante da Serra”, disse Brenda Emerick.
O trabalho realizado por Cirone Deiró em favor de Mirante da Serra contempla ainda a viabilização de recursos para a recuperação das estradas rurais, aquisição de implementos agrícolas, reforma e ampliação de escola e investimentos em competições esportivas. Na opinião da vereadora, a atuação do deputado mostra que, quando se mantém parceria com parlamentares realmente comprometidos com os municípios do interior, o resultado aparece e a população é a maior beneficiada.
De acordo com a vereadora, o deputado ouve os representantes locais, entende a realidade dos municípios e investe onde realmente precisa. “Esses novos investimentos são um marco importante para o desenvolvimento da nossa cidade e para a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, disse.
