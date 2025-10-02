Milton Nascimento é diagnosticado com demência aos 82 anos; família pede respeito

Publicada em 02/10/2025 às 09h57
O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (2) pela revista Piauí.
Em contato com a CNN, o filho do artista, Augusto Nascimento, pediu respeito à privacidade da família e afirmou que este será o único comunicado oficial sobre a saúde do pai.
Segundo a publicação, os primeiros sinais de mudança no comportamento de Milton foram percebidos após o desfile da Portela, que o homenageou na Marquês de Sapucaí, e durante o lançamento do documentário “Milton Bituca Nascimento”. Augusto notou que o cantor apresentava esquecimentos, falta de apetite e repetia histórias em poucos minutos, diferente do hábito de passar horas relatando episódios variados de sua vida.
Em abril, Milton iniciou uma série de exames para avaliar a situação. Antes do diagnóstico, o filho decidiu levá-lo para uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, realizada em maio. Pouco depois do retorno, os médicos confirmaram a demência, que se soma ao Parkinson, identificado em 2023.
A família reforça o pedido de compreensão dos fãs neste momento delicado.
