MC Mirella move ação, mas perde disputa judicial contra ex-segurança

MC Mirella sofreu uma derrota judicial em ação movida contra seu ex-segurança Emerson Felipe da Silva. A cantora havia processado o profissional em dezembro de 2023, alegando uso indevido de sua imagem em publicações feitas nas redes sociais. O caso foi revelado pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.
Na ação, Mirella afirmou que conheceu Emerson em 2022, quando ambos atuaram na empresa Formato Funk. Segundo a funkeira, ele teria utilizado fotos em que aparecia ao lado dela para autopromoção, dando a entender que havia uma relação mais próxima entre os dois.
O juiz, no entanto, decidiu julgar o processo de forma antecipada, entendendo que não havia necessidade de novas provas. De acordo com a decisão, os registros apresentados pela cantora foram feitos em locais públicos, principalmente em shows e eventos, e a proximidade entre os dois se justificava pelo trabalho do segurança.
O magistrado ainda destacou que não ficou comprovada qualquer intenção de uso comercial ou ganho financeiro por parte de Emerson. Dessa forma, a Justiça rejeitou o pedido de indenização de R$ 15 mil solicitado por Mirella, negando a procedência da ação.
