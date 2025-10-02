Juliana Paes fala sobre primeira gravidez: “Senti falta do toque do meu marido”

Publicada em 02/10/2025 às 10h19
A atriz Juliana Paes abriu o coração ao relembrar momentos da sua primeira gravidez, quando esperava o filho Pedro, hoje com 14 anos. Em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas, apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria, ela contou que viveu um período de solidão pela falta de contato físico do marido, Carlos Eduardo Baptista, durante a gestação.
“Nos filmes a gente vê aquela coisa do cara beijando a barriga, falando com a barriga, essa romantização, e eu sonhava com aquilo também”, relatou.
Segundo Juliana, o marido tinha receio de tocá-la. “Não estou me referindo só a sexo, mas de maneira geral. Era um cuidado, uma coisa de não encostar muito, e eu louca para ele pegar mesmo e mexer na minha barriga. Era um medo da primeira viagem. Existia uma solidão ali também, porque o cara não sabia como lidar com aquilo.”
A atriz destacou ainda que na segunda gravidez a experiência foi completamente diferente, com mais cumplicidade e menos insegurança.
