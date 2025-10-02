Jojo Todynho exibe nova fase após perder 86 kg: “Sempre consigo o que quero”

Publicada em 02/10/2025 às 15h29
Jojo Todynho, de 28 anos, mostrou o corpo em forma durante um dia de praia ao lado do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves. Usando biquíni fio-dental preto, a cantora exibiu as curvas depois de eliminar quase 90 kg com cirurgia bariátrica, rotina fitness e procedimentos estéticos.
Nesta quinta-feira (2), a dona do hit Que Tiro Foi Esse refletiu nas redes sociais sobre sua trajetória de transformação. "A forma como eu acredito em mim mesma é assustadora, e é por isso que eu sempre consigo o que quero", escreveu ao compartilhar uma foto com vestido branco ajustado ao corpo. Seguidores reagiram com elogios: "Maravilhosa", disse um. "Gata", comentou outro.
Em entrevista à revista Quem, a estudante de Direito reforçou que o objetivo nunca foi a magreza extrema. "Eliminei 86 quilos com muito foco, força e fé! Estou buscando saúde, qualidade de vida e disposição para viver tudo que Deus tem para mim", declarou.
Jojo realizou a cirurgia bariátrica em agosto de 2023, quando pesava 159 kg. Hoje, com 73 kg distribuídos em 1,50 m de altura, considera o resultado uma vitória. "Se for para perder mais um pouquinho e continuar me sentindo bem, vamos embora", disse.
No aniversário de dois anos do procedimento, em agosto deste ano, a campeã de A Fazenda publicou fotos antigas e celebrou a mudança: "Me sinto viva. Quem eu era há 2 anos já não me cabe mais! Mudei não apenas no físico, mas em essência".
