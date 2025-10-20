IFRO lança projeto “Mulher de Fibra” em Cacoal com foco na capacitação e autonomia feminina

Publicada em 20/10/2025 às 14h43
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) realizou, no dia 25 de setembro, a aula inaugural do projeto “Mulher de Fibra”, marcando o início das atividades em Cacoal. A cerimônia, que celebrou a iniciativa voltada à capacitação profissional e à autonomia das mulheres, ocorreu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município.
O projeto é resultado de uma importante articulação interinstitucional e conta com o financiamento oriundo de emenda parlamentar do Senador Confúcio Moura, supervisionado pela Assessora Vilma Alves.
A execução do projeto é realizada pelo IFRO em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdec) de Cacoal e com a Patrulha Maria da Penha, ligada ao 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A mesa de honra contou com a presença de diversas autoridades, reforçando o apoio institucional à causa: o Reitor do IFRO, Moisés José Rosa Souza; a Pró-Reitora de Extensão, Érica Navarro; a Diretora de Programas e Projetos do IFRO, Marcia Tesser; e a Diretora de Ensino do Campus Cacoal, Agatha Christie.
Representando a gestão municipal e a parceria local, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdec), Roberto Alves da Silva, também prestigiou o evento. A solenidade ganhou um toque especial com a participação das alunas de outro projeto de destaque do IFRO: o Programa Mulheres Mil. As estudantes do curso de Barista colocaram em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas, preparando e servindo cafés com grãos moídos na hora, em uma experiência de degustação que encantou o público e demonstrou a qualidade da formação oferecida pelo Instituto.
Durante a programação, a Diretora de Programas e Projetos do IFRO, Marcia Tesser, ministrou a palestra “Mulheres que cuidam: o desafio de acolher o outro sem abandonar a si mesma”, que emocionou as participantes ao abordar a importância do equilíbrio entre o cuidado com o outro e o autocuidado feminino. Para ela, a mensagem central do projeto vai além da capacitação técnica. “As mulheres têm uma força extraordinária, mas muitas vezes essa força é voltada apenas para o cuidado com o outro. Precisamos lembrar que o autocuidado não é egoísmo — é a base para continuarmos fortes, acolhedoras e realizadas. Projetos como o Mulher de Fibra fortalecem não só o conhecimento técnico, mas também a autoestima e o sentido de propósito dessas mulheres”, destacou.
O Reitor Moisés Souza ressaltou o papel da educação como agente de transformação social. Segundo ele, o Mulher de Fibra representa um compromisso institucional com o empoderamento e com a independência feminina. “Acreditamos firmemente que a educação de qualidade é a base para que essas mulheres construam um futuro de autonomia e sucesso. A presença das alunas do Mulheres Mil aqui hoje é a prova viva do poder transformador de nossos programas”, afirmou.
A Pró-Reitora de Extensão, Érica Navarro, reforçou o caráter extensionista do projeto e o compromisso do IFRO com a comunidade. Ao destacar que o Mulher de Fibra reflete o verdadeiro sentido da extensão, afirmou: “levamos o conhecimento do IFRO para além dos muros da instituição, respondendo a uma demanda social urgente. A parceria com a Semdec e com a Patrulha Maria da Penha é essencial para que o projeto atenda, de forma integral, às necessidades das participantes. Ver a sinergia entre o Mulheres Mil e o Mulher de Fibra nos enche de orgulho”.
Para a Diretora de Ensino do Campus Cacoal, Agatha Christie, o projeto chega ao município com um propósito transformador. “Cacoal recebe o Mulher de Fibra com entusiasmo. A capacitação profissional é uma ferramenta poderosa que fortalece a autoestima e abre portas. Nosso campus está pronto para acolher as alunas e oferecer o melhor em termos de estrutura e corpo docente, garantindo a excelência na formação, a exemplo do que as futuras baristas demonstraram hoje”, observou.
Representando o gabinete do Senador Confúcio Moura, a Assessora Vilma Alves destacou o compromisso social que orienta a destinação dos recursos. Para ela, investir em capacitação feminina é investir no desenvolvimento humano. “O Mulher de Fibra é resultado de uma visão política voltada para a valorização das mulheres de Rondônia. Cada recurso investido representa confiança na capacidade dessas mulheres de transformar suas realidades e contribuir para uma sociedade mais justa e equilibrada. O senador acredita profundamente no potencial feminino e tem orgulho de apoiar iniciativas como esta, que unem qualificação, dignidade e esperança”, destacou.
Em nota, o Senador Confúcio Moura reafirmou o apoio à iniciativa e destacou sua relevância social, “investir na mulher é investir no futuro de Rondônia. O projeto Mulher de Fibra, fruto de um esforço conjunto e com recursos de emenda parlamentar, oferece uma oportunidade real para que essas cidadãs se qualifiquem e ingressem no mercado de trabalho. É um projeto que une a capacitação técnica à proteção social, o que considero de valor inestimável para a nossa comunidade”.
As aulas dos primeiros cursos do projeto já estão em andamento, com foco em áreas de alta demanda no mercado local. As formações iniciais são de Cuidadora de Idoso Acamado e Cuidadora de Idoso com Mobilidade Reduzida. Os organizadores e parceiros do IFRO já planejam a continuidade e a expansão do projeto. Há previsão da oferta de novos cursos e turmas, com o objetivo de ampliar o leque de oportunidades e alcançar um número maior de mulheres em Cacoal e região. Enquanto política pública, o Mulher de Fibra busca impacto direto na vida das mulheres rondonienses, fazendo parte das ações do IFRO na formação cidadã, inclusão social e fortalecimento da autonomia feminina.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!