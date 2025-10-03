Gracyanne Barbosa se emociona ao falar sobre dores no joelho: “Estalo muito alto”

Publicada em 03/10/2025 às 09h11
Gracyanne Barbosa, de 42 anos, se emocionou ao falar sobre o período difícil que tem vivido desde que rompeu um tendão durante apresentação no Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck, da TV Globo. A musa fitness precisou passar por cirurgia depois do acidente, ocorrido no último dia 25, durante uma performance de lambada.
Em seus stories do Instagram, nesta quinta-feira (2), a ex-BBB relembrou o momento da lesão. “Ouvi um estalo muito alto. Achei que tinha batido o joelho no do Linekee [Ayres], mas quando olhei entendi que aquele barulho tinha sido do rompimento de alguma coisa”, relatou, emocionada.
Apesar da dor, ela disse que tentou seguir com a apresentação. “Na hora só pensava que precisava continuar. Não queria sair do Dança. E todo mundo foi extremamente carinhoso comigo”, contou.
Sobre a recuperação, Gracyanne revelou que o pós-operatório tem sido desafiador. “Ontem eu estava com bastante dor. É uma cirurgia que dói muito. Nos primeiros dias fiquei chateada, mas recebi uma homenagem linda da bateria da União da Ilha, e isso fez toda a diferença”, desabafou.
A influenciadora ainda destacou que mantém a fé como combustível para enfrentar o momento. “Fiquei triste, sim, mas tenho certeza que Deus preparou algo maior. Vou me recuperar 100%, não vou chorar de tristeza. Sei que Deus não interrompe sonhos”, declarou.
Ainda não há definição sobre a continuidade da participação de Gracyanne Barbosa no quadro da Globo.
